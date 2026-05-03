Трамп: США сократят численность военного контингента в Германии

США сократят численность своего военного контингента в Германии в количестве большем, сообщил президент США Дональд Трамп передает Reuters.

Как отмечает агентство, это происходит на фоне обострения разногласий между Трампом и Европой по поводу войны с Ираном. Сейчас в Германии дислоцируются около 36 тысяч американских военнослужащих — это крупнейший американский контингент в Европе.

Ожидается, что США выведут «намного большем, чем 5 тысяч человек».

Ранее ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон заявил, что Пентагон принял решение выводить войска из Германии после предупреждения России. По словам аналитика, очевидно, на каком пути находится Европа. Он также пожелал ей удачи.