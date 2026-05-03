Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 3 мая 2026Мир

США сократят численность военного контингента в европейской стране

Трамп: США сократят численность военного контингента в Германии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

США сократят численность своего военного контингента в Германии в количестве большем, сообщил президент США Дональд Трамп передает Reuters.

Как отмечает агентство, это происходит на фоне обострения разногласий между Трампом и Европой по поводу войны с Ираном. Сейчас в Германии дислоцируются около 36 тысяч американских военнослужащих — это крупнейший американский контингент в Европе.

Ожидается, что США выведут «намного большем, чем 5 тысяч человек».

Ранее ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон заявил, что Пентагон принял решение выводить войска из Германии после предупреждения России. По словам аналитика, очевидно, на каком пути находится Европа. Он также пожелал ей удачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались совершить налет на Санкт-Петербург

    В России предупредили о главной опасности для дачников

    Трамп захотел уничтожить остающийся ракетный потенциал Ирана

    В Шереметьево, Пулково и еще двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    ВВС Иордании нанесли удар по складам оружия в Сирии

    В России заявили о движении мира к крупнейшему энергокризису в истории

    Россиянам назвали дату следующих рекордно длинных новогодних каникул

    Аракчи заявил о ложных стереотипах об иранской ядерной программе

    Трамп пообещал рассмотреть ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта

    США сократят численность военного контингента в европейской стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok