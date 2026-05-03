Стоимость строительства мегамоста на Сахалин с материка оценили

РИА Новости: На мегамост на Сахалин может потребоваться 1,1 триллиона рублей

Президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин оценил строительство мегамоста на Сахалин с материка. Его слова приводит РИА Новости.

Иванкин объяснил, что если рассматривать только строительство автомобильного моста, то его стоимость будет колебаться от 450 миллиардов рублей. В то же время на совмещенный переход с железнодорожными путями может потребоваться 1,1 триллиона рублей.

В беседе с агентством Иванкин также отметил, что протяженность моста может составить от шести километров в самой узкой части пролива.

Президент России Владимир Путин впервые заявил о необходимости построить мост на Сахалин в 2024 году. Переход с острова на материк рассматривался в двух вариантах — в виде моста или тоннеля. Длина однопутной линии должна составить более 580 километров, стоимость проекта в 2020 году оценивалась в 540,3 миллиарда рублей.