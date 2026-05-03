Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:46, 3 мая 2026Путешествия

В Литве объявили о временной остановке железнодорожного сообщения с Калининградом

«Литовские железные дороги» объявили о приостановке сообщения с Калининградом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Литовские железные дороги» («ЛЖД») объявили о временной приостановке сообщения с Калининградом из-за схода грузового поезда в Каунасском районе Литвы. Об этом сообщил представитель компании Сандра Тринкюнайте-Римкене в комментарии агентству ELTA.

«Авария произошла около 23:00 в субботу. Бригада работала всю ночь, поезд отцепили, и теперь должны начаться работы по удалению сошедших с рельсов вагонов и локомотива», — сообщила она.

Сообщается, что четыре вагона поезда, следовавшего из Дуйсбурга, сошли с рельсов в районе населенного пункта Есе. Угрозы окружающей среде нет, отметили в «ЛЖД».

Российская «Федеральная пассажирская компания», в свою очередь, сообщила о задержке трех поездов, следующих через Литву и Белоруссию в Калининград. В частности, речь идет о поездах № 360 (Калининград — Адлер), № 148 (Калининград — Москва) и № 147 (Москва — Калининград).

17 июня 2025 года в Литве гражданин России 2004 года рождения спрыгнул с поезда, который следовал по маршруту Адлер — Калининград транзитом через балтийскую республику. Тогда проводник заметил открытую дверь поезда в тамбуре, из которой, предположительно, мог выпрыгнуть молодой человек. На его поиски вызвали вертолеты и кинологов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве объявили о временной остановке железнодорожного сообщения с Калининградом

    Разъяренный слон насмерть затоптал человека

    Фанаты «Реала» раскритиковали Мбаппе за отпуск с актрисой

    В Москве разработают правила передвижения для роботов-доставщиков

    Госсекретарь США нашел еще одну работу на свадьбе

    В российском регионе при атаке ВСУ пострадал ребенок

    Сальдо оценил эффективность депортации украинских мужчин из Европы

    Легендарный американский рэпер подписал долгосрочный контракт на выступления в России

    Назван самый вероятный счет в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем»

    В России предостерегли ООН от попытки спрятать голову в песок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok