В Литве объявили о временной остановке железнодорожного сообщения с Калининградом

«Литовские железные дороги» объявили о приостановке сообщения с Калининградом

«Литовские железные дороги» («ЛЖД») объявили о временной приостановке сообщения с Калининградом из-за схода грузового поезда в Каунасском районе Литвы. Об этом сообщил представитель компании Сандра Тринкюнайте-Римкене в комментарии агентству ELTA.

«Авария произошла около 23:00 в субботу. Бригада работала всю ночь, поезд отцепили, и теперь должны начаться работы по удалению сошедших с рельсов вагонов и локомотива», — сообщила она.

Сообщается, что четыре вагона поезда, следовавшего из Дуйсбурга, сошли с рельсов в районе населенного пункта Есе. Угрозы окружающей среде нет, отметили в «ЛЖД».

Российская «Федеральная пассажирская компания», в свою очередь, сообщила о задержке трех поездов, следующих через Литву и Белоруссию в Калининград. В частности, речь идет о поездах № 360 (Калининград — Адлер), № 148 (Калининград — Москва) и № 147 (Москва — Калининград).

17 июня 2025 года в Литве гражданин России 2004 года рождения спрыгнул с поезда, который следовал по маршруту Адлер — Калининград транзитом через балтийскую республику. Тогда проводник заметил открытую дверь поезда в тамбуре, из которой, предположительно, мог выпрыгнуть молодой человек. На его поиски вызвали вертолеты и кинологов.