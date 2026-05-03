Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:03, 3 мая 2026Мир

Трамп пообещал рассмотреть ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта

Трамп заявил, что вряд ли согласится на ответ Ирана на американское предложение
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что получил ответ Ирана на американское предложение по урегулированию конфликта. Он пообещал его рассмотреть, но отметил, что вряд ли он будет принят. Об этом глава Белого дома написал в Truth Social.

«Не могу представить, что он [ответ] будет приемлемым, учитывая, что они [Иран] еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали человечеству и миру за последние 47 лет», — написал американский лидер. Он также поблагодарил всех за внимание к этому вопросу.

В ответе Исламской Республики, в частности, говорится, что если Вашингтон хочет установить двухмесячное прекращение огня, то необходимо, чтобы все спорные вопросы были урегулированы в течение 30 дней, а вместо перемирия должно быть объявлено полное прекращение войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались совершить налет на Санкт-Петербург

    В России предупредили о главной опасности для дачников

    Трамп захотел уничтожить остающийся ракетный потенциал Ирана

    В Шереметьево, Пулково и еще двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    ВВС Иордании нанесли удар по складам оружия в Сирии

    В России заявили о движении мира к крупнейшему энергокризису в истории

    Россиянам назвали дату следующих рекордно длинных новогодних каникул

    Аракчи заявил о ложных стереотипах об иранской ядерной программе

    Трамп пообещал рассмотреть ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта

    США сократят численность военного контингента в европейской стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok