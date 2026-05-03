Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:48, 3 мая 2026Мир

Трамп захотел уничтожить остающийся ракетный потенциал Ирана

Трамп заявил о желании уничтожить остающийся ракетный потенциал Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский президент Дональд Трамп хотел бы уничтожить остающийся у Ирана ракетный потенциал. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

Политик ответил на вопрос об остающихся у Ирана мощностях по производству ракетной техники. «Да, я бы хотел это уничтожить», — подчеркнул он.

По данным Белого дома, в результате ударов США и Израиля у Тегерана сохраняется лишь 15 процентов таких мощностей.

Ранее США потребовали от Ирана не вывозить уран с уничтоженных объектов. Вашингтон также призвал остановить всю активность на таких объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались совершить налет на Санкт-Петербург

    Израильский министр получил торт с висельной петлей

    В России предупредили о главной опасности для дачников

    Трамп захотел уничтожить остающийся ракетный потенциал Ирана

    В Шереметьево, Пулково и еще двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    ВВС Иордании нанесли удар по складам оружия в Сирии

    В России заявили о движении мира к крупнейшему энергокризису в истории

    Россиянам назвали дату следующих рекордно длинных новогодних каникул

    Аракчи заявил о ложных стереотипах об иранской ядерной программе

    Трамп пообещал рассмотреть ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok