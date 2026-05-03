Трамп захотел уничтожить остающийся ракетный потенциал Ирана

Трамп заявил о желании уничтожить остающийся ракетный потенциал Ирана

Американский президент Дональд Трамп хотел бы уничтожить остающийся у Ирана ракетный потенциал. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

Политик ответил на вопрос об остающихся у Ирана мощностях по производству ракетной техники. «Да, я бы хотел это уничтожить», — подчеркнул он.

По данным Белого дома, в результате ударов США и Израиля у Тегерана сохраняется лишь 15 процентов таких мощностей.

Ранее США потребовали от Ирана не вывозить уран с уничтоженных объектов. Вашингтон также призвал остановить всю активность на таких объектах.