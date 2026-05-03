19:58, 3 мая 2026Путешествия

В аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди из-за тщательных досмотров

В аэропорту Шереметьево случился коллапс из-за тщательных досмотров пассажиров
Мария Винар
СюжетАтака БПЛА

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В московском аэропорту Шереметьево образовались огромные очереди из-за тщательных досмотров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сотрудники таможни закрыли зеленый коридор и стали проверять всех пассажиров. По словам собеседников канала, из-за тщательных проверок произошел настоящий коллапс. После досмотров люди несколько часов ждут свой багаж, а затем встают в очередь на выход из аэропорта.

Ранее причину коллапса связали со снятием режима беспилотной опасности, но эта информация оказалась неверна. По данным канала, аэропорт работает с самого утра в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево, Пулково и еще двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты из-за атаки беспилотников на Ленобласть. Воздушное пространство в целях безопасности также было закрыто над воздушными гаванями Костромы и Пскова.

