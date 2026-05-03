21:15, 3 мая 2026

В Европе признались в непонимании исхода конфликта на Украине

Марина Совина (ночной редактор)
Санна Марин. Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Европейские страны не имеют представления о том, как должен завершиться конфликт на Украине. Об этом заявила экс-премьер Финляндии Санна Марин в интервью ZDF.

«У Европы нет видения того, к чему должна привести эта война, чем она закончится», — сказала она.

Ранее газета Financial Times сообщила об ухудшении отношений между Украиной и Европой. Отмечается, что между ними усилилась напряженность из-за настойчивых попыток украинского лидера Владимира Зеленского добиться скорейшего вступления Киева в Европейский союз (ЕС).

