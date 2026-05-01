Стало известно о напряженности между Евросоюзом и Киевом

FT сообщила о напряженности между ЕС и Украиной из-за требований Зеленского

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Требования украинского лидера Владимира Зеленского по ускоренному вступлению Украины в ЕС ухудшили отношения страны с Европой. Об этом пишет Financial Times (FT).

В материале говорится, что настойчивые попытки Зеленского добиться скорейшего вступления усиливают напряженность в отношениях с европейскими столицами в то время, когда Вашингтон рассматривает вопрос о дальнейшей поддержке Киева.

Издание отмечает, что присутствовавшие на встрече на Кипре в конце апреля украинские чиновники утверждали, что Евросоюз нуждается в Украине больше, чем Киев — в членстве.

Обнародование аудиозаписей по делу о коррупции среди украинских властей стало потрясением для президента страны Владимира Зеленского.