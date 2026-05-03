В Литве рассказали об угрозе в Балтийском море

Начальник оборонного штаба Вооруженных сил (ВС) Литвы Гедрюс Пременецкас заявил об отсутствии угрозы на Балтике со стороны России. Об этом он рассказал в интервью порталу LRT в своем Telegram-канале.
«В настоящее время не фиксируется никакой угрозы, которая могла бы достичь Литвы морским путем», — сообщил он.
По словам Пременецкаса, любое движение в море было бы замечено. Однако, добавляет он, российский флот в Балтийском море «действует постоянно».
Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал Балтийское море ареной необъявленной войны между РФ и Западом. «Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами свидетельствует о том, что Запад всерьез решил повысить ставки», — подчеркнул он.