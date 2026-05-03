В Литве рассказали об угрозе в Балтийском море

Начальник оборонного штаба ВС Литвы заявил об отсутствии угрозы на Балтике

Начальник оборонного штаба Вооруженных сил (ВС) Литвы Гедрюс Пременецкас заявил об отсутствии угрозы на Балтике со стороны России. Об этом он рассказал в интервью порталу LRT в своем Telegram-канале.

«В настоящее время не фиксируется никакой угрозы, которая могла бы достичь Литвы морским путем», — сообщил он.

По словам Пременецкаса, любое движение в море было бы замечено. Однако, добавляет он, российский флот в Балтийском море «действует постоянно».

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал Балтийское море ареной необъявленной войны между РФ и Западом. «Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами свидетельствует о том, что Запад всерьез решил повысить ставки», — подчеркнул он.