Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:57, 3 мая 2026Бывший СССР

В Литве рассказали об угрозе в Балтийском море

Начальник оборонного штаба ВС Литвы заявил об отсутствии угрозы на Балтике
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Начальник оборонного штаба Вооруженных сил (ВС) Литвы Гедрюс Пременецкас заявил об отсутствии угрозы на Балтике со стороны России. Об этом он рассказал в интервью порталу LRT в своем Telegram-канале.

«В настоящее время не фиксируется никакой угрозы, которая могла бы достичь Литвы морским путем», — сообщил он.

По словам Пременецкаса, любое движение в море было бы замечено. Однако, добавляет он, российский флот в Балтийском море «действует постоянно».

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал Балтийское море ареной необъявленной войны между РФ и Западом. «Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами свидетельствует о том, что Запад всерьез решил повысить ставки», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в столицу страны ЕАЭС

    Россиян призвали на месяц отказаться от алкоголя после майских праздников

    ВСУ ударили по лаборатории внешнего радиационного контроля ЗАЭС

    Движение в Ормузском проливе остановилось

    В Финляндии недалеко от границы с Россией нашли неопознанный беспилотник

    Раскрыты подробности атаки дронов ВСУ на Московскую область

    В Минфине спрогнозировали будущее российской экономики

    В Литве рассказали об угрозе в Балтийском море

    В США спортивная команда погибла по пути на соревнования

    Россиянин избил инвалида и его четырехлетнюю дочь с аутизмом из-за тропинки в СНТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok