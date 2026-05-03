В Польше высказались о передислокации выводимых из ФРГ войск США к границе с Россией

Туск: Польша не получала сигналов о передислокации войск США из ФРГ

Варшава не получала никаких сигналов о передислокации войск США из ФРГ к границе с Россией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Reuters.

«В настоящий момент у нас нет подобных сигналов», — подчеркнул политик. Других подробностей он не привел.

До этого Дональд Туск заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) идет по пути распада. Об этом он рассказал на фоне конфликта президента США Дональда Трампа с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и последующем выводом американских войск из Германии.

2 мая источники газеты The New York Times в Пентагоне рассказали, что Трамп выводит американские войска из Германии в качестве своеобразного наказания за критику войны в Иране. «Недавние комментарии [Мерца] по поводу войны США в Иране разозлили господина Трампа», — пишут журналисты.