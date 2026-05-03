Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:14, 3 мая 2026Мир

В Польше высказались о передислокации выводимых из ФРГ войск США к границе с Россией

Туск: Польша не получала сигналов о передислокации войск США из ФРГ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Варшава не получала никаких сигналов о передислокации войск США из ФРГ к границе с Россией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Reuters.

«В настоящий момент у нас нет подобных сигналов», — подчеркнул политик. Других подробностей он не привел.

До этого Дональд Туск заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) идет по пути распада. Об этом он рассказал на фоне конфликта президента США Дональда Трампа с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и последующем выводом американских войск из Германии.

2 мая источники газеты The New York Times в Пентагоне рассказали, что Трамп выводит американские войска из Германии в качестве своеобразного наказания за критику войны в Иране. «Недавние комментарии [Мерца] по поводу войны США в Иране разозлили господина Трампа», — пишут журналисты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Анонсировано важное выступление Путина 9 Мая

    Россиянин описал жизнь за пределами родины словами «она не хуже и не лучше»

    Путин на праздновании 9 Мая проведет встречу с президентом постсоветской страны

    Кизлык выступил за снижение нештрафуемого порога скорости

    София Ротару отреагировала на предложение выступить в Дубае за 200 тысяч евро

    В Туапсе пропавшую после атаки ВСУ девочку-подростка обнаружили живой

    В Польше высказались о передислокации выводимых из ФРГ войск США к границе с Россией

    Участница встречи с Путиным объяснила казус после вопроса о кухне

    Санду прокомментировала возвращение двух молдавских шпионов из России

    Песков рассказал о планах Путина на 9 Мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok