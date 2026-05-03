Песков: Европа мешает США поставить власти Украины на место

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков нашел виновных во вседозволенности киевского режима. Свое мнение по этому вопросу он высказал в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, сообщают «Вести».

Песков убежден, что различные движения конфронтационного характера со стороны Европы мешают США поставить Украину на место. О враждебном поведении этого третьего игрока знают многие, считает государственный деятель.

«Вы видите, что европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера вот эту показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительство», — добавил политик.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на День Победы. По его словам, российский лидер намерен встретиться с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.