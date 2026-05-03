В России перечислили доступные льготы некоторым категориям граждан в 2026 году

В 2026 году для семей с детьми, многодетных и пенсионеров доступны ряд льгот, закрепленных законодательством России, напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Комментарий он дал «Ленте.ру».
Депутат отметил, что субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг платится за уровень расходов семьи. По его словам, доплата положена, если плата за ЖКУ превышает максимально допустимую долю дохода, которая составляет 22 процента. Компенсация по статье привязана к статусу получателя: инвалид, ребенок-инвалид, многодетная семья, ветеран, пенсионер по капремонту.
«Льготы по ЖКХ для семей с детьми привязаны к специальному статусу: инвалидность ребенка, многодетная семья, сиротский статус. По статье 17 ФЗ инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация 50 процентов расходов по установленным законом срокам ЖКУ. Коммунальные услуги компенсируются по счетчикам в пределах нормативов, при их отсутствии — по нормативам потребления», — сказал депутат.
Он также напомнил, что для домов без центрального отопления компенсируется стоимость топлива и его доставки в пределах норм. Плата за наем и содержание компенсируется в государственном и муниципальном жилищном фонде, отдельно компенсируется взнос на капремонт до 50 процентов от минимального взноса в регионе и нормативной площади. По детям-сиротам условия задает региональный закон, уточнил Говырин.
По ЖКУ многодетным семьям Указ президента рекомендует регионам устанавливать льготу не ниже 30 процентов от размера оплаты, конкретный порядок задает регион
«Поддержка пенсионеров в ЖКХ работает через два самостоятельных механизма. Первый — субсидия по статье 159 ЖК РФ для одиноко проживающего пенсионера, у которого ЖКУ забирают значительную долю пенсии, назначается на 6 месяцев. Второй — по статье 169 ЖК РФ касается взноса на капремонт. Одиноко проживающий неработающий собственник от 70 лет получает 50 процентов, от 80 лет — 100 процентов, расчет идет от минимального взноса и нормативной площади, фактический возврат бывает меньше суммы из квитанции», — сказал депутат.
Парламентарий также отметил, что с 1 марта 2026 года плата за ЖКУ вносится до 15-го числа следующего месяца, платежные документы направляются не позднее 5-го числа. С 1 июля 2024 года распоряжением Правительства РФ для многодетных, пенсионеров, инвалидов и ветеранов боевых действий отменена банковская комиссия за ЖКУ, заключил Говырин.
