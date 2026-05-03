В России перечислили доступные льготы некоторым категориям граждан в 2026 году

Депутат Говырин высказался о льготах для граждан в 2026 году

В 2026 году для семей с детьми, многодетных и пенсионеров доступны ряд льгот, закрепленных законодательством России, напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Депутат отметил, что субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг платится за уровень расходов семьи. По его словам, доплата положена, если плата за ЖКУ превышает максимально допустимую долю дохода, которая составляет 22 процента. Компенсация по статье привязана к статусу получателя: инвалид, ребенок-инвалид, многодетная семья, ветеран, пенсионер по капремонту.

«Льготы по ЖКХ для семей с детьми привязаны к специальному статусу: инвалидность ребенка, многодетная семья, сиротский статус. По статье 17 ФЗ инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация 50 процентов расходов по установленным законом срокам ЖКУ. Коммунальные услуги компенсируются по счетчикам в пределах нормативов, при их отсутствии — по нормативам потребления», — сказал депутат.

Он также напомнил, что для домов без центрального отопления компенсируется стоимость топлива и его доставки в пределах норм. Плата за наем и содержание компенсируется в государственном и муниципальном жилищном фонде, отдельно компенсируется взнос на капремонт до 50 процентов от минимального взноса в регионе и нормативной площади. По детям-сиротам условия задает региональный закон, уточнил Говырин.

По ЖКУ многодетным семьям Указ президента рекомендует регионам устанавливать льготу не ниже 30 процентов от размера оплаты, конкретный порядок задает регион Алексей Говырин депутат

«Поддержка пенсионеров в ЖКХ работает через два самостоятельных механизма. Первый — субсидия по статье 159 ЖК РФ для одиноко проживающего пенсионера, у которого ЖКУ забирают значительную долю пенсии, назначается на 6 месяцев. Второй — по статье 169 ЖК РФ касается взноса на капремонт. Одиноко проживающий неработающий собственник от 70 лет получает 50 процентов, от 80 лет — 100 процентов, расчет идет от минимального взноса и нормативной площади, фактический возврат бывает меньше суммы из квитанции», — сказал депутат.

Парламентарий также отметил, что с 1 марта 2026 года плата за ЖКУ вносится до 15-го числа следующего месяца, платежные документы направляются не позднее 5-го числа. С 1 июля 2024 года распоряжением Правительства РФ для многодетных, пенсионеров, инвалидов и ветеранов боевых действий отменена банковская комиссия за ЖКУ, заключил Говырин.

Ранее в России перечислили полный список льгот для пенсионеров. В 2026 году пенсионеры могут использовать несколько налоговых послаблений, часть из них действует по всей России, часть оформляется по региональным условиям.