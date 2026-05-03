Политолог Евстафьев: Европа быстро бежит к войне с Россией

Политолог Дмитрий Евстафьев предсказал скорое столкновение России и Европы. Его слова приводит издание «Вести».

Евстафьев подчеркнул, что Европе потребовалось чуть более одного года, чтобы максимально приблизиться к прямому военному столкновению с Россией. Если рассматривать этот срок с точки зрения истории, то он является очень коротким, продолжил политолог.

«Они быстро бегут к войне с Россией, боятся не успеть», — добавил эксперт. При этом европейцы не задумываются, смогут ли выиграть в этом конфликте. Такое поведение западных государств является вызовом для Москвы, убежден Евстафьев. В том числе, по его мнению, Россию должны насторожить военные учения с участием Польши и Франции.

Ранее стало известно, что США выведут американских военнослужащих из Германии. Такое заявление сделали в Пентагоне.