Депутат Журова: Украина считает, что хамством добьется для себя большего

Украинский президент, как и его правительство, возможно, специально ведут себя по-хамски и им действительно позволяют это делать, считает первый зампредседателя комитета Государственной Думы по международным отношениям Светлана Журова. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Ранее бывший премьер-министр Украины при президенте Викторе Януковиче Николай Азаров заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому позволяют вести себя по-хамски. По словам политика, его даже мотивируют это делать.

Парламентарий отметила, что даже во время ее участия в парламентской ассамблее Совета Европы большинство представителей Украины вели себя хамовато, причем многие делали это специально. Вместе с тем, указала она, эту страну представляли и приличные люди, которые не позволяли себе развязности.

«Некоторые люди считают, что чем больше наглеешь, тем большего добьешься. Иногда с ними просто не хотят связываться и дают побыстрее то, что они требуют. Приличный человек может не получить то, чего добивается тот, кто вот так себя ведет. И они понимают: чем громче кричишь, тем больше добьешься. Дадут желаемое, лишь бы скорее замолчал. А потом удивляются, когда уже всем поднадоело такое поведение», — объяснила Журова.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что хамство Владимира Зеленского привело к задержке со стороны США поставок оружия Киеву. В Белом Доме, считает он, вероятно, обоснуют задержки вооружения войной с Ираном. Однако истинная причина в том, что «Трамп просто мстит за критику».