В российском регионе при атаке ВСУ пострадал ребенок

10:19, 3 мая 2026Россия

В Смоленской области при атаке ВСУ пострадали ребенок и двое взрослых
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Над Смоленской областью сбили 21 украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Василий Анохин.

В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом — пострадали двое взрослых и один ребенок. По информации Анохина, женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное. Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом автомобиль с семьей. «У мужчины и женщины акубаротравмы, еще один мужчина получил осколочное ранение левой ноги», — рассказал губернатор региона.

