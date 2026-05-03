В США призвали разработать новую стратегию обороны против России

Конгрессмен Лью призвал разработать новую стратегию обороны против России

Американский конгрессмен Тед Лью призвал США разработать новую стратегию обороны против России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Лью, необходимость разработки новой стратегии стала ясна после начала войны с Тегераном. Так, Иран, который он назвал армией второго сорта, смог существенно повредить американские базы.

Это означает, что Россия и Китай смогут стереть военные объекты США за рубежом в порошок, подчеркнул государственный деятель. «США исчерпают свои оборонительные боеприпасы против России и Китая», — добавил он.

Ранее Россию обвинили в оказании военной помощи Ирану. Такое заявление сделал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.