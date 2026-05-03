Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 3 мая 2026Мир

В США призвали разработать новую стратегию обороны против России

Конгрессмен Лью призвал разработать новую стратегию обороны против России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

Американский конгрессмен Тед Лью призвал США разработать новую стратегию обороны против России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Лью, необходимость разработки новой стратегии стала ясна после начала войны с Тегераном. Так, Иран, который он назвал армией второго сорта, смог существенно повредить американские базы.

Это означает, что Россия и Китай смогут стереть военные объекты США за рубежом в порошок, подчеркнул государственный деятель. «США исчерпают свои оборонительные боеприпасы против России и Китая», — добавил он.

Ранее Россию обвинили в оказании военной помощи Ирану. Такое заявление сделал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна ЕС запустила первый спутник для разведки на территории России

    На Украине призвали распустить ТЦК

    Названа возможная причина переворота катера на Москве-реке

    Премьер одной европейской страны отказался спонсировать Украину

    Двух детей госпитализировали с перевернувшегося катера на Москве-реке

    Боксерский турнир в Африке остановили из-за распыления слезоточивого газа

    В Европе признались в непонимании исхода конфликта на Украине

    В Европе испугались «обрушения» своей безопасности из-за США

    Форварда «Спартака» уличили в применении допинга

    На Москве-реке перевернулся катер с детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok