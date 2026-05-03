ВСУ нанесли удар по российскому предприятию

00:06, 4 мая 2026

Богомаз: ВСУ атаковали промышленное предприятие в Брянской области
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промышленное предприятие в поселке Мирские Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен дроном-камикадзе. В результате атаки пострадал сотрудник предприятия, его доставили в больницу. Подробности о его состоянии не приводятся. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Ранее ВСУ ударили беспилотниками по лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Никто не пострадал. Руководство предприятия уведомило инспекторов МАГАТЭ о произошедшем.

