15:21, 3 мая 2026Бывший СССР

ВСУ ударили по лаборатории внешнего радиационного контроля ЗАЭС

ВСУ с помощью дронов ударили по лаборатории внешнего радиационного контроля ЗАЭС
Мария Винар

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает пресс-служба станции.

Атака была совершена с помощью дронов. По словам представителей станции, подобные действия представляют угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки. Руководство предприятия уведомило инспекторов МАГАТЭ о произошедшем.

В результате атаки никто не пострадал. Также персонал станции не зафиксировал критических повреждений оборудования. Работа предприятия и всех систем осуществляется в штатном режиме.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на атаки Украины на ЗАЭС. По ее словам, мировое сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ядерные объекты.

