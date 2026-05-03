Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:34, 3 мая 2026Россия

ВСУ за ночь выпустили по России более 300 беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 334 беспилотников ВСУ за ночь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Россию сотнями дронов. По данным Минобороны, всего было уничтожено более 300 украинских беспилотников, передает РИА Новости.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Под ударом оказались 16 регионов — Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, Московский регион и Крым.

Ранее оборонное ведомство сообщало об уничтожении 146 беспилотников ВСУ в течение 2 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киевский политолог назвал быстрый способ принудить Украину к прекращению конфликта. Что он имел в виду?

    Работников подтопленных шахт в Кузбассе вывели на поверхность

    ВСУ за ночь выпустили по России более 300 беспилотников

    В России обвинили Евросоюз в игнорировании призывов к диалогу по безопасности

    Названы самые популярные подарки кошек хозяевам

    В ЕС рассказали о мести Трампа Зеленскому за хамство

    Названы сроки появления первой весенней грозы

    Онколог оценил вероятность полной победы над раком

    Число сбитых в Ленобласти беспилотников превысило полсотни

    Президент Финляндии случайно попал за решетку вместе с женой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok