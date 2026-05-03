Вучич предрек противостояние Германии и США

Вучич: Вывод контингента США с территории Германии станет точкой невозврата

Вывод американского контингента с территории Германии означает наступление точки невозврата в отношениях между США и Евросоюзом. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, его слова приводит газета Večernje novosti.

«[Решение Вашингтона о частичном выводе войск из Германии] является важным политическим заявлением, которое говорит об отношениях между двумя крупнейшими западными державами», — сказал Вучич, подчеркнув, что интересы объединения и Вашингтона больше не совпадают.

Кроме того, полагает сербский лидер, это решение американского президента Дональда Трампа может стать началом противостояния между США и Германией, которое, вероятно, будет очень быстро развиваться.

Ранее Трамп заявил, что США выведут «намного большем, чем 5 тысяч человек».