03:54, 3 мая 2026

Вучич предрек противостояние Германии и США

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Александар Вучич

Александар Вучич. Фото: Global Look Press

Вывод американского контингента с территории Германии означает наступление точки невозврата в отношениях между США и Евросоюзом. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, его слова приводит газета Večernje novosti.

«[Решение Вашингтона о частичном выводе войск из Германии] является важным политическим заявлением, которое говорит об отношениях между двумя крупнейшими западными державами», — сказал Вучич, подчеркнув, что интересы объединения и Вашингтона больше не совпадают.

Кроме того, полагает сербский лидер, это решение американского президента Дональда Трампа может стать началом противостояния между США и Германией, которое, вероятно, будет очень быстро развиваться.

Ранее Трамп заявил, что США выведут «намного большем, чем 5 тысяч человек».

