ВВС Иордании нанесли удар по складам оружия в Сирии

По складам в Сирии, где находилось оружие группировок, нанесли удар Военно-воздушные силы (ВВС) Иордании. Об этом сообщает агентство Petra со ссылкой на Минобороны Иордании.

Строения, по которым был нанесен удар, находятся у сирийско-иорданской границы. Как пишет агентство, целью были производственные мощности, мастерские и склады, откуда сирийцы якобы перевозят оружие на территорию Иордании.

Информация о пострадавших в результате атаки не поступала.

