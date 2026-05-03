02:34, 3 мая 2026

ВВС Иордании нанесли удар по складам оружия в Сирии

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

По складам в Сирии, где находилось оружие группировок, нанесли удар Военно-воздушные силы (ВВС) Иордании. Об этом сообщает агентство Petra со ссылкой на Минобороны Иордании.

Строения, по которым был нанесен удар, находятся у сирийско-иорданской границы. Как пишет агентство, целью были производственные мощности, мастерские и склады, откуда сирийцы якобы перевозят оружие на территорию Иордании.

Информация о пострадавших в результате атаки не поступала.

Ранее сообщалось, что Сирия захотела стать хабом для поставок украинских товаров.

