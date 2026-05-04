Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:22, 4 мая 2026Силовые структуры

Адвокат выжившего после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянина сделал заявление

ТАСС: Осужденный за гибель родных в Охотском море подаст кассационную жалобу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andrey Shapran / Russian Look / Global Look Press

Выживший после 67-дневного дрейфа в Охотском море уроженец Бурятии Михаил Пичугин подаст кассационную жалобу на свой приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката фигуранта.

Приговор в отношении осужденного за гибель близких в Охотском море Пичугина вступил в силу.

По данным агентства, защитник заявил, что его доверитель отказался подавать апелляционную жалобу, но намерен написать кассационную. «Это право осужденного. Это допускает закон», — сказал адвокат.

14 апреля суд в Улан-Удэ приговорил Пичугина к трем годам принудительных работ и штрафу в 40 тысяч рублей.

В начале августа 2024 года Пичугин со старшим братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей отправились в поход с Сахалина на Шантарские острова на лодке-катамаране. На обратном пути у судна сломался мотор. Оказавшиеся без еды и воды путешественники выживали много дней. Первым ушел из жизни школьник, затем его отец.

Через 67 дней лодку с последним выжившим Михаилом Пичугиным и привязанными телами нашли рыбаки в 23 километрах от берегов Камчатки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о массированной атаке ВСУ на регионы России

    В Финляндии сделали тревожный прогноз из-за дронов

    Политолог назвал стоящую перед Россией сверхзадачу

    Соседи замуровали россиянку в собственной квартире

    Порнозвезда обвинила мужчин в предательстве и вышла замуж за себя

    Цены на популярный вид мяса в России резко упали

    В известном российском вузе раскрыли аферу с иностранными студентами

    Хиддинк допустил возвращение в Россию

    Стало известно о сдающихся в плен военных ВСУ на одном направлении

    Перечислены неочевидные факторы риска жировой болезни печени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok