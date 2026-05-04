Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:21, 4 мая 2026Интернет и СМИ

Блокировка VPN в России обойдется в сотни миллиардов рублей

Кусков: На блокировку 92 % VPN уйдут сотни миллиардов рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Расходы на блокировку VPN в России могут оказаться значительно выше запланированных. Об этом заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, передает НСН.

Ранее Роскомнадзор поставил задачу довести эффективность ограничения VPN-сервисов до 92 процентов к 2030 году. На развитие соответствующей системы уже предусмотрено около 40 миллиардов рублей. Однако, по мнению эксперта, этих средств может не хватить.

Кусков отметил, что достижение такого уровня контроля потребует гораздо больших вложений. По его оценке, речь может идти о сотнях миллиардов рублей, поскольку технологии обхода блокировок постоянно совершенствуются.

Эксперт также усомнился в целесообразности столь масштабных расходов. «Так или иначе, на сто процентов закрыть подобные сервисы вряд ли получится. Надо понять еще, для чего мы это делаем, для кого мы закрываем VPN. Люди с достатком, например, даже при платном формате будут пользоваться этими сервисами, люди из регионов не будут», — добавил он.

В свою очередь, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что альтернативой может стать ограничение или удорожание зарубежного интернет-трафика.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы (ГД) по информационной политике Андрей Свинцов призвал Минцифры не вводить плату за VPN-трафик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уволенный Путиным глава кавказского региона сделал заявление

    Обычный овощ оказался неожиданно эффективен в защите клеток мозга

    Бывшему помощнику Владимира Жириновского запросили срок за аферы

    Названы возможные причины нападения на российского губернатора

    Сотни протестующих попытались сорвать Met Gala из-за одного человека

    Стало известно о собранном Чубайсом секретном досье

    Россиянам назвали наиболее выгодные месяцы для отпусков

    Зеленский начал переговоры с Пашиняном

    Блокировка VPN в России обойдется в сотни миллиардов рублей

    Крупнейший производитель сжиженного газа продлил форс-мажор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok