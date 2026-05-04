Блокировка VPN в России обойдется в сотни миллиардов рублей

Кусков: На блокировку 92 % VPN уйдут сотни миллиардов рублей

Расходы на блокировку VPN в России могут оказаться значительно выше запланированных. Об этом заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, передает НСН.

Ранее Роскомнадзор поставил задачу довести эффективность ограничения VPN-сервисов до 92 процентов к 2030 году. На развитие соответствующей системы уже предусмотрено около 40 миллиардов рублей. Однако, по мнению эксперта, этих средств может не хватить.

Кусков отметил, что достижение такого уровня контроля потребует гораздо больших вложений. По его оценке, речь может идти о сотнях миллиардов рублей, поскольку технологии обхода блокировок постоянно совершенствуются.

Эксперт также усомнился в целесообразности столь масштабных расходов. «Так или иначе, на сто процентов закрыть подобные сервисы вряд ли получится. Надо понять еще, для чего мы это делаем, для кого мы закрываем VPN. Люди с достатком, например, даже при платном формате будут пользоваться этими сервисами, люди из регионов не будут», — добавил он.

В свою очередь, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что альтернативой может стать ограничение или удорожание зарубежного интернет-трафика.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы (ГД) по информационной политике Андрей Свинцов призвал Минцифры не вводить плату за VPN-трафик.