Буланова раскрыла отношение к песням о войне

Татьяна Буланова призналась, что ей тяжело даются выступления в День Победы

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что не может сдержать слез во время концертов в честь Дня Победы. Ее комментарий приводит Общественная служба новостей.

Буланова рассказала, что ее дедушка был участником Великой Отечественной Войны и дошел до Берлина. Певица призналась, что часто вспоминает о нем и думает о его подвиге. По словам артистки, в День Победы ей очень тяжело исполнять на сцене песни военных лет.

«9 Мая — это священный праздник для нашей страны, он нас объединяет. Когда я пою на сцене в этот день, то удержать слезы мне не удается», — поделилась Буланова.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что исполнители не обязаны выступать бесплатно на концертах в честь Дня Победы. Он подчеркнул, что поддерживает благотворительность, однако артистов нельзя к этому принуждать.