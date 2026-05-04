Бывшая ведущая «Вестей» рассказала о пророссийских людях в Европе

Ведущая Курбангалеева: Пророссийские люди празднуют 9 Мая на севере Норвегии

Бывшая ведущая программы «Вести» на канале «Россия 1» Фарида Курбангалеева (признана Минюстом РФ иноагентом; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала о праздновании Дня Победы в Норвегии. Интервью с журналисткой опубликовал YouTube-канал «И грянул Грэм».

Курбангалеева отметила, что в городе Киркенес на севере Норвегии, куда она переехала, есть памятник советским воинам, которые освобождали эти земли от нацистов во Вторую мировую войну. «Регулярно на 9 Мая пророссийские жители Киркенеса, а такие здесь тоже есть, проводят около этого памятника какие-то митинги. Выходят с георгиевскими ленточками», — сказала ведущая.

Она не уточнила, идет ли речь об эмигрантах из России. В то же время ведущая добавила, что в Киркенесе есть русскоязычные жители и украинские беженцы.

Ранее сообщалось, что Курбангалееву заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Ведущую признали виновной в публичном оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России.