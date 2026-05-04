Число желающих сэкономить на сотрудниках компаний в России выросло

РСПП: В апреле сэкономить на сотрудниках захотели 25 процентов компаний в России

В апреле число компаний в России, желающих сэкономить на сотрудниках, выросло до четверти. Об этом заявили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как отмечают авторы опроса, в январе экономить на сотрудниках собирались лишь 12 процентов опрошенных. Теперь каждая четвертая компания намерена урезать расходы за счет остановки найма и увольнений. Около половины из них уволят часть сотрудников, переведут их на неполную занятость или отправят в неоплачиваемый отпуск.

Планы по сокращению других статей расходов почти не изменились — 83 процента участников исследования ответили, что урежут траты на административные и общехозяйственные нужды, 43 процента — на потребление услуг, в том числе консалтинг, 24 процента — на благотворительность. Количество предприятий, готовых перейти на более дешевое сырье и комплектующие, упало вдвое — с 30 до 14 процентов.

Доля компаний, которые в принципе планируют сокращать расходы, сократилась с начала года с 82 до 65 процентов. Также упала и их готовность повышать цены, с 23 до 11 процентов.

Также в РСПП отметили, что самой острой проблемой отечественного бизнеса в настоящее время является падение спроса на продукцию и услуги на внутреннем рынке. В топ-3 главных проблем российского бизнеса также вошли неплатежи со стороны контрагентов (34,1 процента, минус 8,2 п.п.) и недоступность заемных финансовых ресурсов (24 процента, плюс 5 п.п.). Еще одним негативным фактором 22 процента участников опроса назвали недостаток оборотных средств. В сравнении с октябрем-декабрем 2025-го показатель сократился на 4 п.п.