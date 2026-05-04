Девятилетняя школьница стала чемпионкой «Народных Игр ГТО» во всех дисциплинах

Девятилетняя школьница из Уфы Алиса Загураева стала чемпионкой «Народных Игр ГТО» во всех дисциплинах. Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Башкортостан во «ВКонтакте».
Россиянка поучаствовала во Всероссийском финале четвертого сезона игр, которые прошли в Сириусе. В результате девочка стала абсолютной рекордсменкой во всех доступных для участников от 6 лет категориях.
Так, Загураева 31 раз за две минуты подтянулась на турнике, сделала 91 отжимание и 76 раз за минуту прокачала пресс. Помимо этого, уфимка прыгнула в длину на 210 сантиметров, выполнила 10 подъемов переворотом, 25 берпи и показала гибкость 27 сантиметров.
В сентябре 2024 года самым возрастным обладателем золотой медали ГТО захотел стать 90-летний россиянин. Им оказался житель Бердска Александр Петрович.