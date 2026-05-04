Девятилетняя школьница стала чемпионкой «Народных Игр ГТО» во всех дисциплинах

Девятилетняя школьница Загураева стала абсолютной чемпионкой «Народных Игр ГТО»

Девятилетняя школьница из Уфы Алиса Загураева стала чемпионкой «Народных Игр ГТО» во всех дисциплинах. Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Башкортостан во «ВКонтакте».

Россиянка поучаствовала во Всероссийском финале четвертого сезона игр, которые прошли в Сириусе. В результате девочка стала абсолютной рекордсменкой во всех доступных для участников от 6 лет категориях.

Так, Загураева 31 раз за две минуты подтянулась на турнике, сделала 91 отжимание и 76 раз за минуту прокачала пресс. Помимо этого, уфимка прыгнула в длину на 210 сантиметров, выполнила 10 подъемов переворотом, 25 берпи и показала гибкость 27 сантиметров.

В сентябре 2024 года самым возрастным обладателем золотой медали ГТО захотел стать 90-летний россиянин. Им оказался житель Бердска Александр Петрович.