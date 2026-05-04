09:47, 4 мая 2026

Доходы возобновившего работу в России украинского рэпера призвали проверить

Продюсер Дворцов призвал проверить доходы возобновившего работу в России Artik
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Доходы возобновившего работу в России украинского музыканта Artik (настоящее имя — Артем Умрихин), необходимо проверить. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов, его комментарий приводит «Абзац».

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что артист наладил работу своего лейбла в России и получил 10,9 миллиона рублей чистой прибыли за 2025 год. По словам Дворцова, на эту информацию нужно обратить внимание представителям Минюста и Федеральной налоговой службы.

«Важно установить, с какого момента он стал зарабатывать больше и возможно ли, что заработанные средства он вывозит из России. В текущих условиях он может зарабатывать на стримах, частных корпоративах и проведении других мероприятий, например концертов», — подчеркнул медиаменеджер.

В июле 2025 года сообщалось, что подмосковный дом Artik начал разваливаться и порос мхом. Артист родом из Запорожья, с началом специальной военной операции эмигрировал в Объединенные Арабские Эмираты. До отъезда он обзавелся тремя объектами недвижимости в России на 150 миллионов рублей.

