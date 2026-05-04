Двое россиян спасли утопающего на курорте Китая

Двое россиян спасли утопающего в городе Санья и удостоились награды

Двое россиян спасли утопающего на китайском курорте Хайнань и удостоились награды «Лучший турист — 2026». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по развитию туризма города Санья.

Уточняется, что награду вручили соотечественнику по имени Павел. Такую же присудили другому россиянину — Александру, однако мужчина не смог ее получить, так как уже вернулся на родину.

Снятое очевидцами видео распространилось в сети и получило множество комментариев. Павел, в свою очередь, отметил, что помочь человеку, попавшему в беду, «совершенно естественно».

В 2025 году россиянка во время поездки по востоку Китая спасла пожилую женщину, тонувшую в реке в городе Шаосин. После случившегося родственники китаянки пригласили туристку к себе домой.

