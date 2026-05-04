11:58, 4 мая 2026

Джефф Безос и Лорен Санчес потратили сотни миллионов рублей на проведение Met Gala

Page Six: Бизнесмен Джефф Безос заплатил 750 млн рублей за спонсорство Met Gala
Мария Винар

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Миллардер и бизнесмен Джефф Безос и его жена, репортерша Лорен Санчес потратили сотни миллионов рублей на проведение бала костюмов Met Gala в 2026 году. Об этом пишет Page Six.

По данным портала, пара заплатила как минимум 10 миллионов долларов (почти 750 миллионов рублей) за спонсорство звездного мероприятия. Данная сумма прочно закрепила за ними места сопредседателей, в числе которых оказались певица Бейонсе, актриса Николь Кидман, теннисистка Винус Уильямс и журналистка Анна Винтур.

В то же время отмечается, что многие работники модной индустрии недовольны спонсорством основателя Amazon. «Семья Безосов сейчас олицетворяет собой воплощение американской мечты о статусе, богатстве и стиле. Они демонстрируют показное потребление», — заявил бывший редактор Vogue Уильям Норвич.

С его мнением согласилась частая гостья Met Gala. «Они как будто купили себе расположение Анны и Метрополитен-музея. Мое сердце разбито», — объяснила собеседница портала, не называя своего имени.

В апреле сообщалось, что новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани нарушил многолетнюю традицию Met Gala из-за Джеффа Безоса.

