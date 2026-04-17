16:41, 17 апреля 2026

Мэр Нью-Йорка нарушил многолетнюю традицию Met Gala

Page Six: Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани отказался от приглашения на Met Gala
Мария Винар

Фото: Selcuk Acar / Anadolu via Getty Images

Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани нарушил многолетнюю традицию бала костюмов Met Gala. Об этом пишет Page Six.

Известно, что каждый год мэр города получает приглашение от журналистки Анны Винтур на весеннее мероприятие в Метрополитен-Музее. Однако, по словам инсайдеров, Мамдани и его супруга, первая леди Нью-Йорка Рама Дуваджи, не придут на него. Собеседники портала объяснили, что отказ связан с принципиальной позицией политика по поводу финансирования мероприятия основателем Amazon Джеффом Безосом.

«Он не придет. И было бы глупо, если бы он это сделал… Вы можете себе представить? Это противоречит всему, во что он верит», — заявили они.

Бал Met Gala состоится в понедельник, 4 мая, и будет посвящен искусству костюма. Позже стало известно, что теме дресс-кода весеннего бала дали название Fashion is Art («Мода — это искусство»). Согласно его идее, гостям нужно показать костюм как настоящее произведение искусства.

