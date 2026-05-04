Экономика
14:46, 4 мая 2026

Еще одна страна захотела включиться в военное финансирование Украины

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) получила запрос властей Великобритании на участие в совместной программе военного финансирования Украины. Об этом заявил представитель ЕК Балаш Уйвари, его слова приводит ТАСС.

Для получения заказов в военной сфере, пояснил он, Лондону придется присоединиться к обслуживанию кредита Украине на сумму в 90 миллиардов евро. Количество сделок будет напрямую зависеть от степени участия Великобритании в обслуживании еврозайма, констатировал Уйвари.

Намерение еще одной страны принять участие в программе военной поддержки Украины представитель ЕК назвал «важным событием». «Великобритания действительно выразила желание принять участие в кредите Украине на 90 миллиардов евро», — констатировал Уйвари.

При этом в самом Евросоюзе (ЕС) не утихают споры касательно условий предоставления вышеуказанной суммы Киеву. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о намерении властей блока привязать выделение 90 миллиардов евро под проценты к проведению на Украине налоговых изменений. Если реформа не будет проведена, уточнили собеседники агентства, часть кредитных выплат может оказаться под угрозой срыва.

