Фон дер Ляйен забыла про Украину

Фон дер Ляйен не стала называть Украину в числе главных тем на саммите в Армении

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не упомянула поддержку Украины в числе главных тем саммита Европейского политического сообщества в Армении. На это обратило внимание РИА Новости.

«Мы обсудим европейское сотрудничество, конкретно в трех областях. Первое — это энергетика (...). Вторая тема, в которой нам нужно больше европейской независимости, — это оборона и безопасность (...). И третье — это тема надежных цепочек поставок», — отметила она.

Ранее, 29 апреля, фон дер Ляйен сообщила, что первый транш кредита Европейского союза для Украины суммарным объемом в 90 миллиардов евро пойдет на закупку беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины.