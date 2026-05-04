11:53, 4 мая 2026

Генсек НАТО заявил о помощи Трампу в Иране

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Союзники США по НАТО подтягивают свою логистическую поддержку к Ирану. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Все больше европейских стран заранее размещают необходимую логистическую и другую поддержку, например, тральщики, минные тральщики вблизи театра военных действий, чтобы быть готовыми к следующему этапу», — подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

По словам Рютте, страны НАТО поняли послание президента США Дональда Трампа и обеспечивают выполнение запросов Вашингтона о логистической поддержке.

Ранее американский лидер анонсировал операцию по сопровождению торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе из-за военного конфликта. По словам главы Белого дома, она должна начаться 4 мая.

