Гурманы-рецидивисты порезали голову охраннику российского магазина

В Подмосковье росгвардейцы задержали напавших на охранника магазина рецидивистов

В подмосковной Ивантеевке (городской округ Пушкино) росгвардейцы задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже и нападении на сотрудника охраны. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном управлении Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел в магазине на улице Смурякова. Задержанными оказались 40-летний житель Щелково и 33-летний уроженец Королева. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за угрозу убийством, причинение вреда здоровью и кражи. В отношении них возбудили уголовное дело.

По версии следствия, клиенты магазина взяли с полки коньяк, икру и рыбные изделия на общую сумму более четырех тысяч рублей и попытались покинуть магазин, не заплатив. Когда работник службы безопасности потребовал оплатить товар, один из злоумышленников нанес ему ножевые ранения в область головы. После этого нападавшие скрылись.

Ориентировка с приметами была передана всем нарядам. В ходе патрулирования росгвардейцы обнаружили подозреваемых в подъезде одного из многоквартирных домов и задержали их.

