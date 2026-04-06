Женщину приговорили к тюремному заключению за кражу шоколадных яиц

Британка украла из магазинов 320 шоколадных яиц и попала в тюрьму

В Великобритании женщину приговорили к 41 неделе тюремного заключения за кражу 320 шоколадных яиц Cadbury’s Creme Eggs и других продуктов. Об этом сообщает GB News.

37-летняя Лиа Хардинг, не имеющая постоянного места жительства, 13 февраля вынесла из магазина Barn Garden Centre в городе Питерборо 64 коробки с шоколадными яйцами. Позже в тот же день британка украла спиртное на сумму 300 фунтов стерлингов (около 38 тысяч рублей) из Dobbies Garden Centre в Хэмптоне, а затем трижды посещала магазин Co-op в городе Ай, откуда выносила алкоголь и сыр.

Полиция арестовала ее 18 марта. В магистратском суде Питерборо 27 марта Хардинг признала себя виновной по пяти пунктам обвинения в магазинных кражах. Судья приговорил ее к 10 месяцам тюрьмы, а также обязал выплатить компенсацию пострадавшим магазинам в размере 882,26 фунта стерлингов (около 113 тысяч рублей).

Ранее компания Nestlé, владеющая брендом KitKat, обратилась к покупателям за помощью в поиске 12 тонн украденных шоколадных батончиков. Они запустили специальный онлайн-трекер для проверки шоколада.