Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:59, 6 апреля 2026

Женщину приговорили к тюремному заключению за кражу шоколадных яиц

Антонина Черташ
Фото: Craig Russell / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании женщину приговорили к 41 неделе тюремного заключения за кражу 320 шоколадных яиц Cadbury’s Creme Eggs и других продуктов. Об этом сообщает GB News.

37-летняя Лиа Хардинг, не имеющая постоянного места жительства, 13 февраля вынесла из магазина Barn Garden Centre в городе Питерборо 64 коробки с шоколадными яйцами. Позже в тот же день британка украла спиртное на сумму 300 фунтов стерлингов (около 38 тысяч рублей) из Dobbies Garden Centre в Хэмптоне, а затем трижды посещала магазин Co-op в городе Ай, откуда выносила алкоголь и сыр.

Полиция арестовала ее 18 марта. В магистратском суде Питерборо 27 марта Хардинг признала себя виновной по пяти пунктам обвинения в магазинных кражах. Судья приговорил ее к 10 месяцам тюрьмы, а также обязал выплатить компенсацию пострадавшим магазинам в размере 882,26 фунта стерлингов (около 113 тысяч рублей).

Ранее компания Nestlé, владеющая брендом KitKat, обратилась к покупателям за помощью в поиске 12 тонн украденных шоколадных батончиков. Они запустили специальный онлайн-трекер для проверки шоколада.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok