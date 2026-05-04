Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 4 мая 2026Путешествия

Иностранец побывал в мавзолее и описал впечатления словами «остались только голова и руки»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sergey Smirnov / Globallookpress.com

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп посетил мавзолей и удивился многим вещам. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор материала отметил, что часто посещал Москву, но ни разу прежде не заходил в мавзолей. Его отпугивала большая очередь. Однако иностранец записался на экскурсию и удивился, что посетители продвигались быстро — ожидание продлилось не более 20 минут. «Гид дала нам небольшие задания: найти орфографическую ошибку в надписях, обратить внимание на руки и грудь Ленина, посмотреть внутри мавзолея на двери слева и найти известные имена у Кремлевской стены», — добавил Снейп.

Материалы по теме:
«Дает то, чего сейчас почти нигде не купишь» Почему Монголия внезапно начала набирать популярность у россиян?
«Дает то, чего сейчас почти нигде не купишь»Почему Монголия внезапно начала набирать популярность у россиян?
17 апреля 2026
Постучись в его дверь. Как провести незабываемые выходные в турецком городе, который заменил россиянам Париж и Дубай
Постучись в его дверь.Как провести незабываемые выходные в турецком городе, который заменил россиянам Париж и Дубай
24 марта 2026

Среди известных людей турист обнаружил захоронения иностранных граждан — это его впечатлило. А при взгляде на Владимира Ленина мужчина заметил, что больше всего были освещены его голова и руки. Также посетитель обратил внимание, что грудь вождя оказалась квадратной. «Гид рассказала, что она так необычно выглядит, потому что на самом деле вместо нее — металлическая пластина. По словам гида, остались только голова и руки», — объяснил голландец.

«Когда вышел, подумал, что увидеть его было не страшно, грустно, интересно и необычно одновременно. Он так много поменял в этой стране, но рано ушел. Но он здесь все еще лежит, он важен для этой страны и сотни людей приходят к нему каждый день», — заключил опытный путешественник.

Ранее Снейп побывал в Белоруссии и описал ее фразой «не ожидал увидеть так много казино». Автор публикации отметил, что в городе много казино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для меня неприемлемо». Трамп отказался принять предложение Ирана по завершению войны. Что представил Тегеран?

    Найдено крупнейшее сокровище викингов

    Невеста пожаловалась на отвалившиеся во время церемонии на свадьбе трусы

    Мужчина купил лотерейный билет за 75 рублей и прослыл «эгоистом и придурком»

    В США рассказали о привлечении гражданских для подрыва «Северных потоков»

    МИД предупредил о рисках повреждения инфраструктуры на Балтике

    В Польше депутаты поспорили из-за России

    Иностранец побывал в мавзолее и описал впечатления словами «остались только голова и руки»

    Мерц прокомментировал недовольство немцев его правительством

    Стало известно об усилении боевых единиц НАТО у российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok