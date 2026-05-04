02:13, 4 мая 2026Мир

Иран предупредил США о последствиях «бредовых заявлений» Трампа

Азизи: Иран сочтет вмешательство США в судоходство в Ормузе нарушением перемирия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Иран будет считать вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение перемирия. Об этом предупредил глава комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи в соцсети Х.

«Любое вмешательство США в новый режим Ормузского пролива будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня», — сказал он.

Политик подчеркнул, что состояние Ормузского пролива и Персидского залива не обсуждается, а их управление не будет осуществляться на основе «бредовых заявлений» президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что США начнут процесс сопровождения торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе. Трамп предупредил, что если данному «гуманитарному процессу будут препятствовать», то Вашингтон ответит на это силой.

