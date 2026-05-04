Итальянец побывал в России и описал впечатления фразой «ваши женщины самые красивые»

31-летний итальянец побывал в России и был впечатлен красотой женщин

Итальянский турист побывал в двух российских городах и описал свои впечатления фразой «ваши женщины самые красивые». Об этом он рассказал «Ленте.ру».

31-летний Джулио Комиссо из Монтекрето посетил Санкт-Петербург и Москву зимой 2024 года со своим другом Джованни. Путешественник подчеркнул, что больше всего его впечатлила красота россиянок.

«Ваши женщины самые красивые на планете. Это не стереотип. Ты просто идешь по улице и не можешь оторвать от них взгляд, даже в зимних куртках они красивые», — заключил Комиссо, заметив, что с удовольствием женился бы на женщине из РФ.

Ранее путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, описал россиянок фразой «не просто красивые, они глубокие». Иностранец признался, что у него были девушки и жены из пяти стран, но русских женщин он назвал лучшими в мире.

