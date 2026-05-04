10:56, 4 мая 2026Интернет и СМИ

Известная 55-летняя телеведущая тайно вышла замуж за 27-летнего мужчину

Немецкая 55-летняя телеведущая Диана Шелл вышла замуж за 27-летнего мужчину
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @dianaschell_official

Известная 55-летняя немецкая теле- и радиоведущая Диана Шелл тайно вышла замуж за 27-летнего мужчину по имени Ален. Об этом она рассказала в интервью изданию Bunte.

Она рассказала, что о свадебном торжестве не знал никто из ее близких. По словам Шелл, на мероприятии были только свадебный регистратор и фотограф. «Это было так романтично! Для нас обоих это было доказательством нашей любви друг к другу», — высказалась телеведущая.

В материале также отмечается, что Шелл и ее будущий супруг познакомились на работе, позднее Ален написал ей в соцсетях и пригласил ее на свидание. Говоря о возрасте избранника, она подчеркнула, что на три года старше его матери.

Ранее стало известно, что 33-летняя российская блогерша Карина Кросс (настоящая фамилия — Лазарьянц) вышла замуж за 22-летнего хоккеиста Марка Рудаковского. Они расписались в московском ЗАГСе.

