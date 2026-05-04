Извращенец схватил девушку и утащил в метро

В Нью-Йорке, США, 23-летняя девушка едва спаслась от извращенца в метро. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина подошел к будущей жертве на улице и стал с ней общаться. Девушка не хотела продолжать разговор с незнакомцем и попыталась уйти. Однако мужчина тут же перегородил ей дорогу, схватил ее на руки и утащил в метро.

Он отпустил девушку только после того, как она стала угрожать ему полицией. После он сразу сбежал с места происшествия.

Полиция разыскивает злоумышленника. Его фотографии были опубликованы.

Ранее сообщалось, что в Японии разыскивают извращенца, который напал на школьницу на улице и попытался стащить с нее штаны. Девочка смогла отбиться от преступника, после чего он скрылся.

