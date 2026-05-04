Каллас озадачилась решением США по НАТО

Каллас назвала неожиданным решение США вывести войска из Германии

Решение президента США Дональда Трампа вывести 5 тысяч военных из Германии стало неожиданным для Европейского союза (ЕС). Об этом заявила верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ходе визита в Армению, трансляцию ведет Armenpress.

«О выводе американских войск из Европы говорят уже давно, но, конечно, время, выбранное для этого объявления, стало неожиданностью», — сказала политик в ходе саммита лидеров стран европейского политического сообщества в Армении.

Каллас добавила, что размещение американских войск в Европе отвечает не только интересам Брюсселя, но и Вашингтона.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что указ Трампа о выводе войск США из Германии столкнется с сопротивлением в Конгрессе США. Уточняется, что многие европейские лидеры начали пересматривать отношения с Трампом, который неоднократно ставил под сомнение НАТО, укреплял позиции европейских крайне правых сил и угрожал захватом Гренландии. Кроме того, встреча европейских политиков в Армении может быть связана с разработкой дальнейшей стратегии.