Культура
17:35, 4 мая 2026Культура

Киркоров признался в желании жениться на популярной певице

Филипп Киркоров заявил, что хотел жениться на певице Севиль
Ольга Коровина

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что хотел бы жениться на участнице группы «Artik & Asti» Севиль Велиевой. Об этом он рассказал в шоу «Секрет на миллион».

Исполнитель подчеркнул, что всегда предъявлял высокие требования к избраннице, и в последнее время лишь одна женщина им соответствовала.

«Я был покорен ее талантом, красотой, душевными качествами, но она оказалась отдана другому. Я женился бы только на Севиль», — поделился Киркоров.

Артист добавил, что Севиль оказалась «его человеком». Он рассказал, что красиво ухаживал за певицей и даже преподнес ей в подарок кольцо, не зная о том, что девушка уже состоит в отношениях.

Ранее Киркоров признался, что хотел бы полететь на Луну. С собой он захотел взять щенка Леонардо породы мальтипу, с которым не расстается. Певец подчеркнул, что не испытывает проблем со здоровьем и давлением и хорошо выглядит, а подготовка к его выступлениям сравнима с полетом в космос.

