Лукашенко назвал хорошими отношения между Белоруссией и Сербией

Лукашенко назвал отношения Белоруссии и Сербии хорошими

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики и Сербии складываются хорошие отношения, несмотря на ряд определенных нюансов. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Пул первого».

«Были определенные непонимания. Вы об этом хорошо знаете. Но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое. Особенно в последнее время вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Тем не менее отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы», — отметил Лукашенко.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко за содействие в освобождении казахстанца.