19:00, 4 мая 2026Интернет и СМИ

Макдональд назвал решение Китая об игнорировании санкций США хорошей новостью для России

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Aizhu Chen / Reuters

Ирландский журналист Брайан Макдональд считает, что решение Пекина бойкотировать введенные США санкции против китайских нефтяных компаний может оказаться позитивным знаком для России.

В соцсети Х журналист написал, что это потенциально хорошая новость для России. Макдональд отметил, что это говорит о более решительной позиции Пекина, которая открывает перед Москвой большие возможности.

Власти Китая выпустили распоряжение, запрещающее соблюдать и признавать американские санкции против пяти китайских нефтехимических компаний, уличенных в торговле нефтью с Ираном.

