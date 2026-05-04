Макдональд назвал решение Пекина игнорировать санкции США хорошей вестью для РФ

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Ирландский журналист Брайан Макдональд считает, что решение Пекина бойкотировать введенные США санкции против китайских нефтяных компаний может оказаться позитивным знаком для России.

В соцсети Х журналист написал, что это потенциально хорошая новость для России. Макдональд отметил, что это говорит о более решительной позиции Пекина, которая открывает перед Москвой большие возможности.

Власти Китая выпустили распоряжение, запрещающее соблюдать и признавать американские санкции против пяти китайских нефтехимических компаний, уличенных в торговле нефтью с Ираном.