Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:35, 4 мая 2026Интернет и СМИ

Маск обратился к создателю ChatGPT с угрозами

Илон Маск пообещал создателю ChatGPT сделать его «самым ненавидимым» в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск пригрозил главе OpenAI Сэму Альтману и техническому директору этой компании Грегу Брокману сделать их «самыми ненавидимыми людьми» в США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документы, поданные юристами OpenAI в федеральный суд Окленда.

Миллиардер обратился к Брокману с предложением «оценить заинтересованность в урегулировании спора». Брокман в ответ предложил взаимный отказ от претензий.

«К концу этой недели вы с Сэмом станете самыми ненавидимыми людьми в Америке. Если вы будете настаивать, так и произойдет», — заявил Маск.

Ранее Илон Маск вспомнил киноклассику на судебном процессе по его иску к компании OpenAI, заявив, что не хочет, чтобы все закончилось как в «Терминаторе». «Мы хотим, чтобы все закончилось как в "Звездном пути" (Star Trek) Джина Родденберри», — приводит его слова журнал Fortune.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дьявол кроется в деталях». Трамп нашел способ возобновить войну с Ираном. Как он может это сделать и чем это ему грозит?

    В Литве признали полное разрушение железных дорог

    На Западе заговорили о новой крупной победе Путина

    Маск обратился к создателю ChatGPT с угрозами

    Раскрыта причина смерти звезды сериала «Бандитский Петербург»

    Иран обвинил США в поджоге нефтяной зоны в ОАЭ

    В МИД Украины связали решение Зеленского о перемирии с одной целью

    Рядом с Белым домом произошла стрельба

    В Крыму рассказали о роли украинских беженцев в ЕС

    Макрон похвастался «коллективной тревогой» в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok