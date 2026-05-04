Маск обратился к создателю ChatGPT с угрозами

Американский предприниматель Илон Маск пригрозил главе OpenAI Сэму Альтману и техническому директору этой компании Грегу Брокману сделать их «самыми ненавидимыми людьми» в США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документы, поданные юристами OpenAI в федеральный суд Окленда.
Миллиардер обратился к Брокману с предложением «оценить заинтересованность в урегулировании спора». Брокман в ответ предложил взаимный отказ от претензий.
«К концу этой недели вы с Сэмом станете самыми ненавидимыми людьми в Америке. Если вы будете настаивать, так и произойдет», — заявил Маск.
Ранее Илон Маск вспомнил киноклассику на судебном процессе по его иску к компании OpenAI, заявив, что не хочет, чтобы все закончилось как в «Терминаторе». «Мы хотим, чтобы все закончилось как в "Звездном пути" (Star Trek) Джина Родденберри», — приводит его слова журнал Fortune.