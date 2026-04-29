Маск вспомнил в суде о «Терминаторе»

Маск заявил в суде, что не хочет, чтобы все закончилось как в «Терминаторе»

Самый богатый человек планеты Илон Маск вспомнил киноклассику на судебном процессе по его иску к компании OpenAI, заявив, что не хочет, чтобы все закончилось как в «Терминаторе». «Мы хотим, чтобы все закончилось как в "Звездном пути" (Star Trek) Джина Родденберри», — приводит его слова журнал Fortune (цитата по ТАСС).

Миллиардер рассказал, что в 2015 году обсуждал с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом, как оградить ИИ «от плохих парней», и опасения усилились во время встречи с сооснователем Google Ларри Пейджем, который, по его словам, обвинял Маска в том, что он ставит людей выше будущих цифровых форм жизни.

Маск был среди сооснователей OpenAI, но в 2018 году покинул компанию, утверждая теперь, что вложения Microsoft способствовали ее отказу от миссии ИИ-стартапа, на фоне чего руководство «обогатилось, отказавшись от альтруистических принципов». В самой OpenAI называют претензии несправедливыми, подчеркивая, что реструктуризацию, направленную на получение прибыли, там провели ради работы по созданию искусственного общего интеллекта (AGI) и пользы всего человечества.

Аналитики и некоторые представители отрасли связывают опасения из-за ИИ с его автономной работой. Так, одна из моделей OpenAI уже участвовала в собственном обучении, а инструменты ее конкурента, ИИ-компании Anthropic, продемонстрировали способность к самостоятельному развитию.

В культовом фантастическом фильме «Терминатор», выпущенном в 1984 году, посланник компьютерной сети, устроившей ядерную войну в попытке уничтожить все человечество, прибыл в Америку 1980-х из 2029 года.