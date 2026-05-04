Предсказано мировое последствие конфликта в Иране

11:41, 4 мая 2026МирЭксклюзив

Политолог Дудчак: Инфляция в мире будет ускоряться из-за конфликта в Иране
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Последствия конфликта в Иране пока не ощутили в полной мере, но цены уже пошли вверх, отметил политолог Александр Дудчак. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что инфляция в мире будет ускоряться, ударит по ценам на энергию, химию и продовольствие. Ощутимее это станет чуть позже, когда страны начнут расходовать стратегические запасы.

«В геополитике США не могут добиться поставленных целей. Президент США Дональд Трамп и Израиль превратили Иран в региональную доминирующую державу. Доломать его не получается, и Иран не готов даже изобразить уступки, чтобы помочь американскому президенту сохранить лицо. С чего бы ему помогать после убийства детей в школе в Иране и гибели руководства трех поколений, включая детей и внуков», — заявил Дудчак.

По словам политолога, это будет иметь последствия и для Трампа, и для США, и для дальнейшего развития событий во всем мире.

Ранее высокопоставленный иранский чиновник Ибрахим Азизи заявил, что план США по отправке военных кораблей для сопровождения судов через Ормузский пролив будет расцениваться как нарушение перемирия.

