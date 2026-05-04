16:57, 4 мая 2026

Xiaomi воскресит забытую модель смартфонов

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Xavi Lopez / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Корпорация Xiaomi собралась представить новый смартфон серии Mix. Об этом сообщает профильное издание XimiTime.

Источники медиа рассказали, что Xiaomi должна запустить смартфон Mix 5. Его предшественник Mix 4 вышел почти пять лет назад — в августе 2021 года. Скорее всего, аппарат будет выделяться спрятанной под экран фронтальной камерой. Также источники рассказали о некой «технологии магнитных линз», которая будет реализована в камере гаджета.

Журналисты XimiTime напомнили, что уже забытая пользователями линейка Mix, которую китайский IT-гигант внезапно решил воскресить, всегда объединяла смартфоны с инновационными и экспериментальными функциями. Так, Mix 3 и Mix 4 оснащались практически безрамочными экранами. Кроме того, модель третьего поколения имела камеру под передней панелью.

В отчете говорится, что Mix 5 получит новый флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6, который Qualcomm собирается представить в сентябре. Поэтому Xiaomi может анонсировать свой флагман в конце лета. Также инсайдеры подтвердили, что Xiaomi Mix 5 выйдет на рынках Китая, России, Индии, Турции, Индонезии, Тайваня, а также в странах Европы.

В конце апреля аналитики Omdia перечислили самые популярные бренды смартфонов. Список возглавила Samsung, в топ также попали Apple, Xiaomi, Oppo и Vivo.

