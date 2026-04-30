Названы самые популярные бренды смартфонов

14:15, 30 апреля 2026

Omdia: Samsung стала лидером на рынке смартфонов, рынок вырос всего на 1 %
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Samsung назвали крупнейшим брендом на мировом рынке смартфонов в начале 2026-го. Об этом говорится в отчете аналитической компании Omdia.

Доля Samsung в первом квартале 2026-го составила 22 процента — это самый популярный производитель смартфонов в мире. На втором месте оказалась Apple, которая имеет долю 20 процентов. В топ-3 также вошла Xiaomi, получившая долю 11 процентов. С небольшим отставанием за Xiaomi следуют другие китайские производители — Oppo (10 процентов) и Vivo (7 процентов).

Samsung и Apple в условиях кризиса показали рост на 8 и 10 процентов соответственно. Поставки остальных брендов, напротив, упали. Так, у Xiaomi этот показатель составил минус 19 процентов. Суммарно рынок смартфонов в первом квартале 2026 года вырос на 1 процент по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

При этом самым растущим брендом на глобальном рынке оказалась китайская Honor, которая заняла седьмое место. Она показала годовой рост 19 процентов. Успех вызван увеличением продаж на Ближнем Востоке и в Африке.

Ранее стало известно, что новые смартфоны Xiaomi 17T подорожали в Европе на 200 евро относительно предшественников. Это может быть связано с дефицитом оперативной памяти.

